La Hongrie et la Pologne arrêtent les importations de céréales en provenance d’Ukraine

La Hongrie suspend jusqu’au 30 juin 2023, à l'instar de la Pologne, l’importation de céréales et d’oléagineux ukrainiens, selon le ministre hongrois de... 16.04.2023, Sputnik Afrique

Budapest a décidé de dresser une barrière à l’importation de denrées ukrainiennes bon marché menaçant les agriculteurs hongrois.Il a souligné que la restriction des importations vers la Hongrie est temporaire et dure jusqu'au 30 juin 2023. Ce délai serait selon lui suffisant à l’Union européenne pour prendre des mesures significatives et reconsidérer la pleine franchise de droits des marchandises ukrainiennes.Risque de mesures extraordinairesLes acteurs de l'agriculture attendent de l'UE des conditions de marché équitables pour l'agriculture européenne.M.Nagy a expliqué que la poursuite des importations causerait des dommages si graves à l'agriculture nationale que des mesures extraordinaires devraient être mises en place pour les bloquer, écrit le ministère de l'Agriculture dans son annonce.L'agriculture ukrainienne, fonctionnant avec des pratiques de production qui ne sont plus autorisées dans l'Union européenne et, par conséquent, avec des coûts de production extrêmement bas, avec des possibilités de franchise totale, a commencé à exporter vers le marché européen, en plus des céréales et des oléagineux, de grandes quantités de volaille, d'œufs et de miel. Cela a rendu impossibles les opportunités de vente des agriculteurs nationaux et d'Europe centrale, a indiqué le ministre.Interdiction de VarsoviePlus tôt samedi la Pologne a décidé d’interdire les importations de céréales d’autres produits agricoles depuis l’Ukraine pour protéger ses propres agriculteurs.Autrement, "cela conduirait à une grave crise du secteur agricole en Pologne", a-t-il ajouté.Le 31 mars, cinq pays de l’Europe centrale, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, ont appelé la Commission européenne à mettre en place des aides supplémentaires aux agriculteurs de ces pays touchés par les importations en provenance d’Ukraine.

