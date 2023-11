https://fr.sputniknews.africa/20231109/ce-pays-africain-va-presque-quadrupler-sa-production-denergie-solaire-en-2024-1063436965.html

Ce pays africain va presque quadrupler sa production d’énergie solaire en 2024

Le Mozambique s’attend à une croissance de 288% de la puissance de ses parcs solaires en l'espace d'un an, d’après le projet de loi budgétaire 2024. Grâce à la... 09.11.2023, Sputnik Afrique

La production d’énergie solaire au Mozambique devrait presque quadrupler en 2024 grâce au déploiement de plus d’une douzaine de parcs solaires, selon les documents accompagnant le projet de loi budgétaire 2024, cité par le média Lusa.La capacité des parcs solaires en 2023 dans ce pays du Sud de l’Afrique a été estimée à 71.777 mégawattheures (MWh), rapporte l’agence d’information Lusa. L’année prochaine, elle devra passer à 278.519 MWh, soit une augmentation de 288% en l'espace d'un an.À elle seule, la centrale solaire de Mocuba, dans la province de Zambézie, au centre du pays, augmentera sa production de 5% pour atteindre 73.067 MWh l'année prochaine, selon les prévisions du gouvernement.Le Mozambique prévoit de produire au total 18.496.557 MWh en 2024. Cela représenterait une réduction de 1% par rapport à 2023, principalement à cause de l’énergie hydroélectrique (14 995 899 MWh, -2%), provenant principalement de la centrale de Cahora Bassa. Fournissant 82% de l'ensemble de la production nationale, elle se tiendra cette année au chiffre de 14.506.036 MWh, soit -3%.Le producteur public en croissanceElectricidade de Moçambique (EDM), producteur et distributeur public, prévoit pour sa part une croissance de 7% en 2024, par rapport aux projections pour 2023. Ceci tient à l'augmentation substantielle de la production des centrales hydroélectriques de Mavuzi et Chicamba.Le Mozambique dans le top 5 des économies les plus dynamiquesSelon les prévisions de Bloomberg, le Mozambique fait partie du top 5 des pays africains dont l’économie devrait connaître la plus forte croissance du PIB en 2023, bien supérieure à la moyenne mondiale.Le pays occupe la deuxième marche du podium, devancé par le Rwanda. Il est suivi par la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et l’Ouganda.

