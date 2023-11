https://fr.sputniknews.africa/20231108/un-lot-de-25000-tonnes-de-ble-russe-envoye-dans-un-pays-africain-1063409915.html

Un lot de 25.000 tonnes de blé russe envoyé dans un pays africain – images

Un lot de 25.000 tonnes de blé russe envoyé dans un pays africain – images

Un navire transportant 25.000 tonnes de blé humanitaire russe, destiné à un pays africain, a quitté le sud de la Russie, selon les douanes russes. Il fait... 08.11.2023, Sputnik Afrique

Une partie du blé humanitaire, que Moscou s’est engagé à livrer à six pays africains, a quitté le port de Novorossiysk, au sud de la Russie, selon le service fédéral des douanes.Le navire contient 25.000 tonnes de blé.Livraisons humanitairesCet envoi fait partie du projet de livraison gratuite de blé à six pays africains. Cela a été annoncé par Vladimir Poutine lors du forum Russie-Afrique en juillet. Les pays concernés sont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée. Quant au volume, il s’agissait de 25.000 à 50.000 tonnes.En octobre, la diplomatie russe a dit que les livraisons devraient être réalisées d’ici fin 2023. D’après Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, "plus de 200.000 tonnes de céréales" seront envoyées "entièrement aux frais de la Russie".

