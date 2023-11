https://fr.sputniknews.africa/20231108/un-cinquieme-pays-dafrique-sapprete-a-annuler-les-visas-pour-lensemble-du-continent-1063416954.html

Un cinquième pays d’Afrique s’apprête à annuler les visas pour l’ensemble du continent

Quelques jours après l’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa avec l’Afrique de Sud, le Ghana a annoncé son intention d’annuler prochainement... 08.11.2023, Sputnik Afrique

Le Ghana envisage de supprimer les visas pour les ressortissants de tous les autres pays africains ainsi que pour les personnes d'ascendance africaine, a déclaré le 7 novembre la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, à la radio ghanéenne Asaase.Les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Tourisme du pays prendront bientôt une décision, a-t-elle précisé. La diplomate espère que l’annulation des visas pour les Africains apportera d'énormes avantages au Ghana. Le pays souhaite donner un nouvel essor à son secteur touristique et encourager les membres de la diaspora à l’étranger à venir.Elle a fait ces annonces quelques jours après l’entrée en vigueur, le 1er novembre, d’un accord sur l’exemption de visas pour les voyages de 90 jours entre le Ghana et l’Afrique du Sud. À l’heure actuelle, les habitants de 26 pays d’Afrique peuvent déjà entrer au Ghana sans visa. Un visa à l’arrivée sera demandé aux voyageurs originaires d’autant d’États du continent. Seuls les ressortissants du Maroc ont besoin de déposer une demande de visa en amont.L’adoption d’un régime sans visa pour tous les Africains au Ghana portera à cinq le nombre d’États du continent à avoir pris cette décision, après le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Le Kenya entend aussi mettre fin à l’obligation de visa pour tous les Africains d’ici 2024, selon le Président Ruto.Le Bénin, les Seychelles, la Gambie et depuis une semaine le Rwanda, sont aujourd’hui les quatre pays africains les plus ouverts à leurs voisins. Ces États offrent un accès sans visa aux résidents de tous les autres États du continent.

