"Vous êtes considérés comme le patron des crimes commis par Israël", dit Ankara à Washington

Selon le média turc Hürriyet, le chef de la diplomatie turque a reproché aux États-Unis de créer des problèmes en raison de leur position sur Gaza. Il a noté... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis mettent tout le monde dans une "situation difficile" dans le conflit israélo-palestinien, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors de négociations avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le 6 novembre à Ankara. Ces propos ont été relayés par le journal Hürriyet citant des sources.Selon le média, M.Fidan, avec la délégation turque, ont ouvertement discuté de l'escalade entre les deux États, de la destruction des infrastructures dans la bande de Gaza, des victimes civiles et de la commission par Tel-Aviv d'un "crime contre l'humanité".Le chef de la diplomatie turque a rappelé, lors de son entretien avec le représentant américain, que les habitants de la région et du monde entier, "de Paris à Londres en passant par Washington", s'étaient élevés contre les actions d'Israël dans le conflit du Moyen-Orient". Il a ajouté que la région était "saisie d'indignation".La force américaine dans la régionActuellement, deux porte-avions américains se trouvent dans la zone du conflit. En octobre, le Pentagone a annoncé l’envoi dans la Méditerranée orientale du porte-avions USS Gerard R. Ford, le plus grand au monde, avec un groupe aéronaval. De plus, toujours courant octobre, l’arrivée de l’USS Dwight D. Eisenhower a été divulguée. Ce porte-avions est accompagné d’un croiseur, de deux destroyers à missiles guidés et de plusieurs escadrons.Les États-Unis ont annoncé le 6 novembre qu’un "sous-marin de classe Ohio est arrivé sur la zone de responsabilité du Commandement central des États-Unis". L’information, publiée sur X, a été accompagnée d’une image du bâtiment.D’après CNN, la photographie semble montrer le sous-marin dans le canal de Suez, au nord-est du Caire.Opérations israéliennes dans l’enclaveDepuis le 7 octobre, Israël bombarde la bande de Gaza dans le cadre de son opération militaire lancée suite à une frappe de roquettes massive du Hamas et une incursion des combattants du mouvement palestinien en Israël.Début novembre, le ministère palestinien de l'Intérieur a déclaré que Tsahal avait intensifié les bombardements utilisant des munitions au phosphore blanc provoquant des nuages toxiques et incendies. Le 5 novembre, Israël a affirmé avoir complètement encerclé la ville de Gaza.En un mois, les hostilités ont fait au moins 1.400 morts et 5.000 blessés en Israël. Côté palestinien, au moins 10.000 personnes, dont la plupart sont des civils dont plus de 4.000 enfants, ont péri dans la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.

