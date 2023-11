https://fr.sputniknews.africa/20231107/ouagadougou-denonce-des-partenaires-a-double-carapace-dans-la-lutte-antiterroriste-1063384914.html

Ouagadougou dénonce des "partenaires à double carapace" dans la lutte antiterroriste

Ouagadougou dénonce des "partenaires à double carapace" dans la lutte antiterroriste

Certains partenaires du Burkina Faso ont un "double jeu", en équipant et formant les terroristes, a déclaré le chef du gouvernement de la transition. Le Mali... 07.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-07T12:52+0100

2023-11-07T12:52+0100

2023-11-07T12:53+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

mali

niger

lutte antiterroriste

partenaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/08/1062640582_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b5e5838dcfd58f95f69fde52af9e9d7f.jpg

La lutte antiterroriste au Burkina Faso est compliquée par le double jeu de certains partenaires, a fait savoir Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, Premier ministre de la transition du pays.Les terroristes "sont recrutés, équipés, formés et entretenus par des partenaires à double carapace. Ces partenaires, de jour, dînent avec vous, et le soir, soupent avec les terroristes", a-t-il lancé le 6 novembre, lors d’une cérémonie de montée des couleurs nationales à Ouagadougou.Pourtant, certains de ces partenaires "continuent leur double jeu", a fait savoir le Premier ministre sans apporter de précision sur les noms de ces partenaires.Ce n’est pas la première fois qu’Apollinaire Kyélèm de Tambèla pointe le comportement des partenaires du pays dans la lutte antiterroriste. En novembre 2022, il a déclaré que le terrorisme "gangrène" le Burkina "dans l’indifférence", et cela se passe avec "la complicité de certains de nos prétendus partenaires". "Nous pensons, peut-être à tort, que certains partenaires n’ont pas toujours été loyaux", avait alors estimé le chef du gouvernement sans nommer quiconque.Développement économique du paysApollinaire Kyélèm de Tambèla a par ailleurs fait état du redressement économique du pays suite à l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré fin 2022 après un coup de force.Le taux d’inflation qui était de 14,1% en 2022 est de 1,2% en 2023, a avancé le Premier ministre. Le taux de croissance s’est envolé de 1,2% en 2022 à 4,4% en 2023, selon lui.Le chef du gouvernement de la transition a défendu l’idée d’imposer la quasi-totalité des produits importés et de soutenir les produits locaux.

afrique subsaharienne

burkina faso

mali

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, mali, niger, lutte antiterroriste, partenaire