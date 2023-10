https://fr.sputniknews.africa/20231021/voici-comment-ibrahim-traore-voit-le-burkina-faso-dans-10-ans-1062981098.html

Voici comment Ibrahim Traoré voit le Burkina Faso dans 10 ans

Dans 10 ans, le Burkina Faso devrait devenir un "eldorado": un "lieu touristique et attractif pour tous dans l’Afrique de l’Ouest et partout dans le monde" où... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de transition du Burkina Faso, a étalé sa vision du développement de son pays à long terme.Il a également misé sur le développement du pays."Ce que souvent nos jeunes partent chercher ailleurs, je souhaite que d’autres jeunes gens viennent le chercher au Burkina dans 10 ans", a-t-il poursuivi.Le Burkina Faso devrait devenir un "lieu touristique et attractif pour tous dans l’Afrique de l’Ouest et partout dans le monde" où les gens sont "en paix, en sécurité" et "mangent à leur faim", a fait savoir Ibrahim Traoré.Besoins énergétiques et sécuritairesLa semaine dernière, le Burkina Faso a signé avec la Russie un mémorandum d'entente sur la construction d’une centrale nucléaire.Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, le gouvernement burkinabé a indiqué que la construction de cette centrale nucléaire a pour objectif de "couvrir les besoins énergétiques des populations".Dans le domaine sécuritaire, début 2023, Ouagadougou a dénoncé les accords militaires avec Paris, et en février les troupes françaises ont officiellement mis fin à la mission Sabre. La Russie est un "allié stratégique" du Burkina Faso dans la lutte contre les terroristes après le départ des forces françaises, a fait savoir Ibrahim Traoré en mai.Parallèlement, le pays africain resserre ses liens avec les voisins. En septembre, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé la création de l’Alliance des États du Sahel, pacte de défense mutuelle.

