Lutte antiterroriste: le Burkina Faso remet en question la loyauté de "certains partenaires"

Faisant valoir le manque d’efficacité de la lutte antiterroriste au Burkina Faso, son Premier ministre a suggéré que "la complicité de certains" en constitue une des causes.Le pays cherche à "renforcer les liens d’amitié avec tous les pays" et attend que chacun de ses alliés "soit loyal". Mais il semble que ce ne soit pas le cas. "Nous pensons, peut-être à tort, que certains partenaires n’ont pas toujours été loyaux", a estimé le chef du gouvernement sans nommer quiconque.Selon lui, c’est dans une approche marquée par "l’indifférence" et même "la complicité" de ces partenaires, que le Burkina Faso n’arrive pas à prendre le dessus dans la lutte anti-djihadiste: "Comment des pays qui ont le contrôle de l’espace, avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, s’ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes?".Coopération avec des pays limitrophesLe Premier ministre a également donné des vecteurs de la politique étrangère axée sur la diversification des "relations de partenariat jusqu’à trouver la bonne formule pour les intérêts du Burkina Faso".Le fonctionnaire a évoqué le renforcement de la coopération et la lutte contre le terrorisme avec les pays limitrophes, après que le capitaine Ibrahim Traoré venu au pouvoir fin septembre a effectué son premier voyage à l’étranger, au Mali, les deux pays étant confrontés à la violence de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda* et à Daech* depuis des années.L’autosuffisance alimentaireApollinaire Kyélem de Tembela a également évoqué "la dépendance de l’Afrique dans l’approvisionnement en engrais" et en blé, mise en évidence à cause du conflit militaire en Ukraine.Situation tendueCe discours survient au lendemain d'une énième manifestation contre la présence française dans le pays. Le 18 novembre les forces de l'ordre burkinabé ont dispersé à Ouagadougou un rassemblement qui visait l'ambassade de France et la base militaire hexagonale à Kamboinsin.Contrairement au Mali, le Burkina Faso garde des liens militaires avec Paris. Pour l'instant, environ 400 soldats des forces spéciales y sont présents. Cependant, la Défense française n’a pas écarté la possibilité du prochain retrait de ses troupes du pays.Paris emploie encore quelque 3.000 militaires au Sahel. Récemment, il s’est donné six mois pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique.* Organisation terroriste interdite en Russie

