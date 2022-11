https://fr.sputniknews.africa/20221120/paris-necarte-pas-un-depart-de-ses-forces-speciales-du-burkina-faso-1057034489.html

Paris n'écarte pas un départ de ses forces spéciales du Burkina Faso

Paris n'écarte pas un départ de ses forces spéciales du Burkina Faso

Les troupes spéciales pourraient quitter le Burkina Faso, a suggéré le chef de la Défense française. Une déclaration qui intervient sur fond de forte... 20.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-20T07:13+0100

2022-11-20T07:13+0100

2022-11-20T07:13+0100

burkina faso

france

emmanuel macron

mali

afrique

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1055695032_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_82c9a95db882dfb2aeb2ef4a4d872e6b.jpg

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu n'a pas écarté un départ des forces spéciales françaises basées au Burkina Faso, où des manifestations contre la présence française ont eu lieu vendredi, au moment où la France met fin à son opération antijihadiste Barkhane au Sahel."Sabre (le contingent des forces spéciales françaises basé dans la région de Ouagadougou, ndlr) a eu un rôle clé ces dernières années dans la lutte contre le terrorisme au Sahel", souligne-t-il.La France, qui déploie encore quelque 3.000 militaires au Sahel, après avoir compté jusqu'à 5.500 hommes, a officiellement mis fin à son opération antijihadiste Barkhane, et s'est donné six mois pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique."Il n'est plus question de lutter contre le terrorisme à la place de nos partenaires, mais de le faire avec eux, à leurs côtés", indique-t-il.Vendredi, une manifestation contre la présence de la France au Burkina Faso a eu lieu près de l'ambassade de France à Ouagadougou et de la base militaire de Kamboisin, en périphérie de la capitale, où est stationné un contingent de forces spéciales de la force Sabre.Paris, qui a déjà quitté le Mali, souhaite néanmoins conserver une présence militaire au Sahel, notamment au Niger. "Sa déstabilisation aurait un impact épouvantable", met en garde M. Lecornu. Le président Emmanuel Macron s'est donné en novembre six mois pour finaliser la nouvelle stratégie de la France en Afrique.

burkina faso

france

mali

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

burkina faso, france, emmanuel macron, mali, afrique, afrique subsaharienne