Le gouvernement burkinabè appelle au calme après une manifestation contre la présence de la France

Au lendemain d'une manifestation contre la présence française au Burkina Faso, les autorités du pays ont appelé au calme. 19.11.2022, Sputnik Afrique

Le gouvernement du Burkina Faso à appelé, ce samedi 19 novembre, la population "au calme et à la retenue", au lendemain d'une manifestation à Ouagadougou contre la présence de la France.Il invite la jeunesse "à ne pas se laisser divertir, et à se focaliser sur les objectifs de défense opérationnelle dans la guerre totale que" le pays mène contre le terrorisme "plutôt que sur des manifestations du genre, dont les bénéfices pour la cause de la lutte de notre peuple restent à prouver".Une action de protestation mise en déroute à OuagadougouLe 18 novembre, les forces de l'ordre ont dispersé à Ouagadougou une manifestation contre la présence de la France au Burkina Faso.Ces manifestations qui ont visé principalement l'ambassade de France à Ouagadougou, se sont également étendues à la base militaire française à Kamboinsin, où est déployé un contingent de forces spéciales de la force Sabre.Le 28 octobre, plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté pour exiger le "départ dans un délai de 72h" de la France au Burkina Faso.

