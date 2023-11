Une mobilisation à Ouagadougou en soutien aux autorités de transition - images

https://fr.sputniknews.africa/20231106/une-mobilisation-a-ouagadougou-en-soutien-aux-autorites-de-transition---images-1063359749.html

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblés dans la capitale du Burkina Faso pour apporter leur soutien au Président de la transition Ibrahim Traoré...

Une importante mobilisation, comprenant plusieurs milliers de participants, a eu lieu le 5 novembre au Palais des Sports d'Ouaga 2000, à Ouagadougou, écrit le Faso. L’événement a été organisé en soutien au Président de la transition Ibrahim Traoré.Dans les messages lancés aux dirigeants, les participants ont demandé des réformes politiques. Certains ont proposé d’allonger considérablement le délai de la transition jusqu’en 2030 ou de "dix ans au moins", relate le Faso.L’objectif de la mobilisation est de "projeter une dynamique nouvelle d’une génération unie autour de la Transition par et pour l’intérêt supérieur de la nation", a déclaré Lucien Zié, porte-parole de l’organisateur, Coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso.Calendrier de la transitionLe capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir fin septembre 2022 suite à un coup de force, en délogeant Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même parvenu de la même manière au sommet de l’État en janvier 2022.En octobre 2022, Ibrahim Traoré s’est engagé à respecter le calendrier de la transition de 24 mois. Ce dernier a été convenu entre son prédécesseur et la CEDEAO en juillet 2022.Fin septembre 2023, interrogé sur RTB sur d’éventuelles élections en juillet 2024, il a répondu que le scrutin "n’est pas une priorité, ça, je vous le dis clairement, c’est la sécurité qui est la priorité". Le Président de la transition a évoqué le contexte sécuritaire, le pays étant en proie depuis des années à des groupes terroristes. "Il n’y aura pas d’élection qui va se concentrer uniquement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et dans quelques villes autour, il faut que tous les Burkinabè choisissent leur Président", a-t-il déclaré.

