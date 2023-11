https://fr.sputniknews.africa/20231107/le-caire-denonce-une-injustice-dans-le-traitement-de-la-situation-a-gaza-1063395025.html

Le Caire dénonce une injustice dans le traitement de la situation à Gaza

Un mois après le début des hostilités entre Israël et le Hamas, la situation est loin de se calmer. Pour le chef de la diplomatie égyptienne, certains pays... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Certains États appliquent le deux poids deux mesures concernant Gaza, a déclaré ce 7 novembre Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères, lors d'un entretien au Caire avec Volker Türk, chef du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).M.Choukri a souligné "la nécessité urgente pour la communauté internationale d'intervenir afin de mettre fin aux attaques israéliennes contre la population de la bande de Gaza".Tensions israélo-palestiniennesIsraël bombarde la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en guise de réponse à une frappe de 4.000 roquettes du Hamas et une attaque de combattants de ce mouvement palestinien contre l'État hébreu. L'armée israélienne frappe des cibles, y compris civiles, dans ce territoire. Tel Aviv a également instauré un blocus complet de l’enclave, y empêchant l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant. Le Premier ministre israélien a désigné la libération des otages –ressortissants d’Israël comme d’autres pays- retenus par le Hamas comme condition sine qua non à l'arrêt de l'opération militaire israélienne.Le bilan des frappes israéliennes sur la bande de Gaza s'élève à plus de 10.400 morts et plus de 25.000 blessés. Côté israélien, les tirs du Hamas ont fait plus de 1.400 morts et 5.000blessés.Arrêt des hostilitésLa Russie a appelé les parties à cesser les hostilités.Selon Vladimir Poutine, seule la "formule à deux États" approuvée par le Conseil de sécurité des Nations unies peut régler la crise au Moyen-Orient. Il était prévu la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Le conflit israélo-palestinien dure depuis de nombreuses décennies. La solution à deux États -Israël et la Palestine- avait été décidée par les Nations unies en 1947, avec un rôle actif de l'URSS, mais seul l'État israélien a vu le jour.

