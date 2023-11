https://fr.sputniknews.africa/20231106/les-relations-de-pekin-avec-ce-pays-africain-sont-entrees-dans-un-age-dor-selon-xi-1063370070.html

Les relations de Pékin avec ce pays africain sont entrées dans un "âge d'or", selon Xi

Les relations de Pékin avec ce pays africain sont entrées dans un "âge d'or", selon Xi

La coopération entre la Chine et l’Afrique du Sud, un autre membre des BRICS, n’a jamais été aussi prospère qu’aujourd’hui, a déclaré le Président Xi... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Un quart de siècle après l’échange des missions diplomatiques entre Pékin et Pretoria, les relations entre les deux États ont atteint leur apogée, a déclaré Xi Jinping lors de la rencontre avec le vice-Président sud-africain Paul Mashtile le 6 novembre au Grand Palais du Peuple à Pékin.Visite d’État d Xi Jinping en Afrique du SudEn août, Xi Jinping avait effectué sa quatrième visite d'État en Afrique du Sud pour prendre part au sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) tenu du 22 au 24 août à Johannesburg.M.Xi a confirmé la disposition de son pays à travailler avec Pretoria pour enrichir le partenariat stratégique global sino-sud-africain et monter les relations bilatérales à un niveau plus élevé, selon Chine Nouvelle.

