Voici ce que Xi Jinping attend du sommet des BRICS

Le sommet actuel des BRICS sera une étape importante dans le développement du mécanisme de coopération du groupe et portera l’unité des pays en développement à... 22.08.2023, Sputnik Afrique

La rencontre des dirigeants des pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sera une étape charnière dans l’histoire du groupe, selon le Président chinois. Xi Jinping s’est rendu à Johannesburg en visite d’État.Selon le dirigeant, la relation solide et croissante entre la Chine et l’Afrique du Sud profite non seulement aux deux peuples, mais apporte aussi davantage de stabilité à un monde en pleine transformation et sujet aux turbulences.Un mécanisme de coopérationIl a ajouté être convaincu qu’avec les efforts concertés des deux parties, sa visite serait un succès complet.Le sommet des BRICS commence le 22 août à Johannesburg. Il est la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunit plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.Le forum médiatique des BRICS, qui s’était achevé le 20 août, était une répétition générale. Ses participants ont qualifié le groupe d’alternative au monde unipolaire.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer des reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

