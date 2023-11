https://fr.sputniknews.africa/20231106/ce-pays-africain-devient-le-premier-exportateur-de-tomates-vers-lue-1063364768.html

Ce pays africain devient le premier exportateur de tomates vers l’UE

Ce pays africain devient le premier exportateur de tomates vers l’UE

En 2022, le Maroc a exporté 740 millions de kilogrammes de tomates vers l'UE, détrônant ainsi l'Espagne, indique La Razón. Sur 10 ans, le volume de ces légumes...

Pour la première fois, le Maroc a dépassé l'Espagne sur le marché européen de la tomate en 2022, écrit le quotidien espagnol La Razón.Le royaume chérifien a exporté 740 millions de kilogrammes de ce produit contre un peu plus de 600 millions expédiés d'Espagne.En effet, en 10 ans, le volume des exportations de tomates marocaines vers l’autre rive de la Méditerranée a augmenté de 250%, a-t-il précisé. En revanche, l’Espagne a perdu environ 40% de son marché en Europe.Perspectives fortes pour ces légumes marocainsCes exportations étaient principalement destinées à la France en 2022, avec 374,99 millions de kilos, suivie par le Royaume-Uni (140,79 millions de kilos), ainsi qu’à l’Espagne elle-même, selon le média. Celle-ci a importé environ 89 millions de kilogrammes de tomates marocaines, a détaillé Hortoinfo en se référant aux données d’Estacom.Ainsi, la domination marocaine sur les marchés européens pourrait "devenir encore plus prononcée dans les années à venir", si les "privilèges d’importateur net" de ce concurrent direct de l’agriculture espagnole sont "maintenus", a déploré l’officiel de la COAG.Ses préoccupations espagnoles semblent être encore plus prononcées sur fond d’intention de l’UE de réduire encore l’utilisation de produits phytosanitaires. Ce alors que le Maroc continue de prendre des mesures pour renforcer ses agriculteurs, notamment avec des aides directes allant de 3.000 à 6.000 euros par hectare et la mobilisation d’engrais à base de phosphore et d’azote.

