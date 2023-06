https://fr.sputniknews.africa/20230605/les-agriculteurs-francais-enragent-contre-la-tomate-marocaine-1059728544.html

Les agriculteurs français enragent contre la tomate marocaine

Des agriculteurs français ont entrepris une action d’étiquetage sur les tomates marocaines, se plaignant de leur présence dans les rayons des supermarchés. Ils... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Rouges de colère. Des agriculteurs bretons se sont plaints de la place prise par les tomates marocaines dans les rayons des supermarchés, certains d’entre eux ont entrepris une action d’étiquetage à Rennes, rapporte France Bleu.Les protestataires ont collé des "Origine Maroc" très visibles sur les barquettes en provenance du royaume chérifien. Une opération menée par la FDSEA 35, dont les membres déplorent l’indifférence de la grande distribution à l’égard des producteurs français.Pas de différence de prixL’omniprésence de la tomate marocaine est telle que certains producteurs n’arrivent plus à écouler leurs stocks durant la saison. La situation est encore plus cocasse puisque les barquettes de tomates cerises françaises et marocaines sont au même prix. Les agriculteurs bretons pointent donc du doigt une question d’étiquetage.La direction du Leclerc de Rennes a d’ailleurs cédé aux revendications des agriculteurs, s’engageant désormais à mettre en avant les produits français et non marocains dans les rayonnages du magasin.La tomate marocaine est devenue un incontournable sur le marché européen depuis plusieurs années. Très dépendant, le Royaume-Uni a d’ailleurs vu les rayons de ses supermarchés se vidaient cet hiver, alors que la météo perturbait les récoltes de l’autre côté de la Méditerranée.

