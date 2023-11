Argent mobile: plus de 1,5 million de comptes dans ce pays d’Afrique subsaharienne

https://fr.sputniknews.africa/20231106/argent-mobile-plus-de-15-million-de-comptes-dans-ce-pays-dafrique-subsaharienne-1063372287.html

Au premier trimestre de 2023, quelque 1,685 million de comptes d'argent mobile étaient actifs au Botswana, un pays de 2,3 millions d'habitants. Plus de 69,5% de la population utilisent donc désormais ces services, selon un rapport de l'agence Statistics Botswana.Selon Statistics Botswana, les abonnements à l'argent mobile s'élevaient à 1,811 million au quatrième trimestre de 2022 contre 1,689 million au premier trimestre de 2022. Le nombre de comptes n’avait ainsi cessé de croître l’an dernier.L'année dernière, la valeur des transactions d'argent mobile s'est élevée à environ 2,7 milliards de dollars, ce qui fait de ces transactions une alternative de plus en plus importante dans le secteur bancaire, selon le site d'information ITWeb.Une concurrence dans le secteur financierLes fournisseurs de services de télécommunications du Botswana, tels que Smega de BTC, Orange Money par Orange Botswana (leader du marché), Myzaka de Mascom (2e) et Poso Money de Botswana Post se livrent une concurrence féroce pour contrôler le secteur de l'argent mobile, qui était pratiquement inexistant il y a dix ans, d’après ITWeb.L'argent mobile est une technologie qui permet aux clients de recevoir, de stocker et de dépenser de l'argent à l'aide d'un téléphone portable. Pour profiter des avantages de l'argent mobile, un client doit s'inscrire et ouvrir un compte auprès d'un fournisseur de services d'argent mobile.

