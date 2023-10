https://fr.sputniknews.africa/20231020/ces-pays-classes-premiers-en-afrique-dans-la-transformation-economique-1062957286.html

Ces pays classés premiers en Afrique dans la transformation économique

Un rapport du Centre africain de la transformation économique (ACET) a mis en lumière la Tunisie comme premier pays du continent en termes de transformation... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Entre 2000 et 2022, les économies de la Tunisie, de l’Afrique du Sud et du Maroc ont connu les transformations les plus importantes du continent africain, indique un rapport publié le 19 octobre par le Centre africain de la transformation économique (ACET).L’indice général indique que la Tunisie a obtenu un score de 69,5 sur 100 points, devançant ainsi l’Afrique du Sud (60,4 points) et le Maroc (60,2 points).Selon le rapport, il existe un écart considérable entre les pays les plus et les moins performants. Les trois principales économies précédemment citées ont obtenu des scores quatre à cinq fois plus élevés que les trois économies les plus pauvres: le Niger, le Burundi et le Mozambique.Hormis la Tunisie, l’Afrique du Sud et le Maroc, seulement deux autres pays (l’île Maurice et l’Eswatini) ont obtenu un score supérieur à 50, tandis celui de la majorité des pays d’Afrique est inférieur à 30.En particulier, le rapport de l’ACET mesure la diversification économique, la compétitivité des exportations, l’augmentation de la productivité, la modernisation technologique et le développement ainsi que le bien-être humain.Leaders sur divers critèresEn matière de la diversification économique qui comprend la capacité de produire et d'exporter une gamme élargie de biens et de services, ce sont notamment la Tunisie (76 points), l’île Maurice (75,8 points), l’Eswatini (70,9 points), le Maroc (69,9 points) et l’Égypte (63,9 points) qui occupent les cinq premières places.Quant aux capacités d’exportations, s’illustrent l’Eswatini (100 points) qui a démarré de zéro en 2000, la Tunisie (70,6 points) et le Maroc (41,1 points).Un autre critère est l’augmentation de productivité qui mesure la valeur ajoutée par unité de travail dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, la construction et les services. De ce point de vue, ce sont l’île Maurice (85,9 points), l’Afrique du Sud (84 points), le Gabon (70,8 points), le Botswana (70 points) qui se positionnent les premiers.Sur l’indice de "la modernisation technologique", c’est le Maroc (97,2 points) qui est en tête, suivi par le Nigeria (90,2 points), puis par la Tunisie (72,9 points). Dans ce contexte, le rapport a mentionné cette dernière comme pays modèle en Afrique en matière de développement technologiques."La Tunisie a lancé deux programmes majeurs qui ont renforcé son industrialisation et son ouverture sur les marchés internationaux. Des initiatives ont favorisé la modernisation de l’industrie et la participation des entreprises aux chaînes de valeur de haute technologie. Le pays a également réformé son système d’enseignement supérieur pour soutenir une économie moderne, en donnant la priorité aux compétences techniques et professionnelles", toujours selon la même source.Enfin, le critère du bien-être humain met en relief l’île Maurice (93,4 points), la Tunisie (78,1 points) et l’Algérie (77,8 points). Selon le document, la Tunisie possède l’un des taux d’emploi les plus élevés d’Afrique, en particulier pour les femmes. De plus, ce pays a connu une baisse de la pauvreté et une augmentation du PIB par habitant.

