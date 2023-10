L’Afrique "réalise son potentiel" économique, selon le Premier ministre éthiopien

https://fr.sputniknews.africa/20231018/lafrique-realise-son-potentiel-economique-selon-le-premier-ministre-ethiopien-1062902058.html

Montée en puissance. L’Afrique possède tous les atouts pour devenir une force économique mondiale et en prend désormais le chemin, a affirmé Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopienen ouverture du Forum international "Ceinture et Route".Avec ces 1,4 milliard d’habitants, le continent sera sans doute le prochain marché d’importance sur la scène internationale, a souligné le responsable. Les pays africains ne doivent plus être vus comme de simples réserves de matières premières et exploitent désormais eux-mêmes leurs richesses, a-t-il ajouté.L’Afrique et le multilatéralismeLe continent africain profite en outre des reconfigurations politiques en cours et de l’émergence d’un monde plus multilatéral. La potentielle inclusion de l’Union africaine (UA) au G20, "attendue depuis longtemps" prouve notamment que les lignes bougent, a souligné Abiy Ahmed. L’UA pourrait même devenir un membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, selon le responsable.Le Premier ministre a cependant souligné que le monde était aujourd’hui confronté à de graves crises, depuis le changement climatique jusqu’à l’instabilité politique dans certaines régions. Pour y remédier, la communauté internationale doit concerter ses efforts, pour promouvoir plus de "justice, d’inclusion, d’égalité et de compassion", a déclaré le responsable.Dans ce cadre, Abiy Ahmed a salué l'initiative chinoise "Ceinture et Route", qui promeut le progrès collectif et le développement mondial, au-delà des frontières physiques.L’Éthiopie avait décidé de prendre le virage multipolaire en posant sa candidature au groupe des BRICS, en juin. Une adhésion finalement acceptée, lors du dernier sommet de Johannesburg. M.Ahmed avait alors salué "l’un des succès les plus extraordinaires jamais réalisées dans l’histoire des relations diplomatiques".

