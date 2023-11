https://fr.sputniknews.africa/20231105/visas-schengen-voici-les-pays-les-plus-favorables-aux-maghrebins-1063344630.html

Visas Schengen: voici les pays les plus favorables aux Maghrébins

En Europe, certains pays sont plus ouverts que d’autres pour les étrangers. La Pologne, l’Espagne et la France ont accepté le plus de demandes de visa Schengen... 05.11.2023, Sputnik Afrique

La Pologne est le pays de l’espace Schengen le pays plus ouvert pour les Algériens. Elle a refusé 797 demandes de visa pour les ressortissants de ce pays sur 2.276 déposées en 2022 (taux de refus de 32,8%), ressort-il des informations publiées par le média spécialisé Schengen Visa.L’Espagne est le pays le plus ouvert pour les Marocains, avec un taux de refus de 11,2% pour les 63.113 demandes acceptées. Cet État Schengen arrive également au 2e des pays prêts à accueillir les Algériens.Le pays le plus ouvert pour les Tunisiens est l’Allemagne avec un taux de refus de seulement 21,5%. Les autorités allemandes ont rejeté 3.790 des 17.750 demandes de visas tunisiennes.Quels pays est le moins favorable pour les ressortissants maghrébins?De même, en 2022, c’est Malte qui affiche le taux le plus élevé de refus de visas pour les Algériens (85,7%) et les Marocains (73,7%). D’ailleurs, les demandes déposées par les Algériens (2.305) et les Marocains (1.138) auprès de ce pays sont largement moins nombreuses que celles reçues par Paris. Les demandeurs de visas tunisiens ont reçu le plus de refus en Hongrie (59,4%)La France est le pays qui a rejeté le plus de demandes de visa aux Algériens et aux Marocains en chiffres absolus. Au moins 115.807 sur 239.927 demandes déposées par les Algériens ont été rejetées (taux de refus de 50,4%). Pour les Marocains, 29.233 sur 106.924 demandes ont été rejetées.Les plus gros demandeurs africains de visas SchengenL'Algérie est le premier pays demandeur de visa Schengen pour la France en Afrique.Le Maroc (161.045 demandes dont 51.498 refusées, soit 35,2% de rejets), la Tunisie (95.515 demandes dont 25.845 refusées, soit 28.7% de rejets) et la Côte d’Ivoire (45,993 demandes dont 12,451 refusées, soit 29.2% de rejets) aussi figurent dans le top 10 des pays africains demandeurs de visas Schengen français.

