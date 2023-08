https://fr.sputniknews.africa/20230812/ces-pays-europeens-qui-accordent-et-refusent-le-plus-de-visas-schengen-aux-algeriens-1061274197.html

Ces pays européens qui accordent et refusent le plus de visas Schengen aux Algériens

Ces pays européens qui accordent et refusent le plus de visas Schengen aux Algériens

La France, l’Espagne et l’Italie sont les trois pays à avoir reçu en 2022 le plus de demandes de visas de la part d'Algériens. Le taux de refus le plus haut va... 12.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-12T11:26+0200

2023-08-12T11:26+0200

2023-08-12T11:26+0200

maghreb

algérie

refus de visa

demande de visa

espace schengen

visas

france

espagne

italie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/13/1055900127_0:265:3071:1992_1920x0_80_0_0_9bc31b975da33cb04f56e1e3fba57a28.jpg

Les trois pays européens qui accordent et refusent le plus de visas aux Algériens sont la France, l’Espagne et l’Italie, selon les données du média spécialisé Schengen Visa Info.En 2022, les Algériens ont déposé plus de 392.000 demandes de visas Schengen, et la majorité écrasante (92%) était à destination de ces trois États, soit plus de 360.000 demandes.Traitement des demandesAinsi, la France a enregistré 239.927 demandes. Parmi elles, 46% environ ont été approuvées (plus de 110.000 demandes). Le taux de refus s’est établi à 48% (115.807), soit le plus élevé parmi ces trois destinations européennes.Quant aux visas espagnols, 55% des demandes totales ont été approuvées (56.479 sur 102.656). Le taux de refus est de 39% (39.944).Les services consulaires italiens ont approuvé 56% des demandes (9.943 sur 17.824), soit le niveau le plus élevé. Le taux de refus a été de 43% (7.738 demandes).En 2022 les ressortissants algériens ont dépensé plus de 15,7 millions de dollars pour obtenir le précieux sésame, toujours selon la même source. Le Maroc n’est pas loin, avec 10 millions de dollars dépensés en 2022. Pour obtenir des visas, certains sont cependant prêts à tout et finissent par se tourner vers la fraude. Début juin, l’UE avait constaté une "recrudescence alarmante des documents frauduleux ou falsifiés" liés aux procédures.

maghreb

algérie

espace schengen

france

espagne

italie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, refus de visa, demande de visa, espace schengen, visas, france, espagne, italie