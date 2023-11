https://fr.sputniknews.africa/20231105/ces-trois-pays-du-mena-investissent-1700-milliards-de-dollars-dans-le-tourisme-1063353808.html

Ces trois pays du MENA investissent 1.700 milliards de dollars dans le tourisme

Ces trois pays du MENA investissent 1.700 milliards de dollars dans le tourisme

Visant à attirer 160 millions de touristes d'ici 2030, l’industrie touristique est en plein essor au Moyen-Orient. Celle-ci est guidée par trois locomotives à... 05.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-05T20:13+0100

2023-11-05T20:13+0100

2023-11-05T20:13+0100

international

tourisme

région mena

émirats arabes unis

arabie saoudite

égypte

afrique du nord

moyen-orient

hôtellerie

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104255/84/1042558413_0:95:1281:815_1920x0_80_0_0_15aaea57c550358cb4c5aadddcac1cc7.jpg

L'Arabie saoudite est en tête du classement des investissements dans les projets de la région, avec 1.200 milliards de dollars de développements en cours, suivie par les Émirats arabes unis (300 milliards) et l'Égypte (200 milliards), selon un récent rapport du cabinet de conseil de l’immobilier Knight Frank.Ces trois pays de la région du MENA assurent 90%, soit 1.700 des 1.900 milliards de dollars, du total des investissements dans l’hôtellerie et le bâtiment au Moyen-Orient. Au total, les pays de cette région comptent attirer 160 millions de touristes par an d'ici 2030, d’après le rapport.Le succès croissant de la filière est dû à plusieurs facteurs, dont la politique des autorités visant à faciliter la délivrance des visas, les fortes campagnes de marketing, les initiatives vertes, l'accent mis sur l'innovation et la technologie, l'augmentation de la communication avec les nouveaux acteurs du secteur de l’aviation, le développement de l’industrie de la santé et l’attraction d’investissements directs étrangers dans le pays, selon M.Saleem.À l’échelle africaine, six pays du continent ont figuré dans le récent classement des destinations tendance en 2024 du guide australien du voyage Lonely Planet, publié fin octobre. Le Maroc, le Bénin, la Tanzanie, le Kenya, l’Égypte et l’Algérie sont dans le top 50 des meilleurs endroits à visiter en 2024, selon le guide. La capitale kenyane Nairobi arrive première dans la catégorie des meilleures villes, alors que le Maroc se classe troisième dans le top 10 des meilleurs pays au monde, devancé par l’Inde et la Mongolie.

région mena

émirats arabes unis

arabie saoudite

égypte

afrique du nord

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, tourisme, région mena, émirats arabes unis, arabie saoudite, égypte, afrique du nord, moyen-orient, hôtellerie, économie, investissements