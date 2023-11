https://fr.sputniknews.africa/20231104/ce-pays-africain-vise-a-tripler-en-cinq-ans-sa-part-dans-le-marche-touristique-du-continent-1063302276.html

Ce pays africain vise à tripler en cinq ans sa part dans le marché touristique du continent

L'Office du tourisme du Kenya ambitionne d’atteindre 5,5 millions d'arrivées de touristes internationaux et de porter ainsi à 6,3 milliards de dollars par an... 04.11.2023, Sputnik Afrique

Le Kenya prévoit de presque tripler le nombre de touristes internationaux au cours des cinq prochaines années, alors que le secteur se dirige vers une reprise complète après la pandémie.Selon le président de l’Office du tourisme du Kenya (KTB) Francis Gichaba, le secteur est de nouveau en pleine reprise avec des arrivées qui devraient se clôturer à un peu plus de 1,9 million de visiteurs d'ici la fin de l'année.5,5 millions d’arrivées et 6% du marché continentalDans le cadre de cette stratégie, le KTB se propose d’atteindre 5,5 millions d’arrivées et d’accroître la contribution du secteur du tourisme à l’économie du Kenya à 1.000 milliards de shillings (6,3 milliards de dollars) par an d’ici juin 2028.Le KTB souhaite porter la part de marché du pays à 6% contre 2,26% actuellement sur le plan continental et augmenter la contribution à l'emploi à 10% contre 7,9% enregistrée en 2022, selon le média The Star.Le tourisme est l'une des principales sources de devises du Kenya, aux côtés des envois de fonds de la diaspora, de l'horticulture et des exportations de thé, selon les données du Bureau national des statistiques du Kenya.

