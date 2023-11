https://fr.sputniknews.africa/20231104/top-10-des-pays-africains-les-plus-fermes-aux-autres-residents-du-continent-1063314274.html

Top 10 des pays africains les plus fermés aux autres résidents du continent

Bien que plusieurs pays d’Afrique s’efforcent d’ouvrir leurs portes aux visiteurs africains sans leur créer de tracas liés aux visas, voyager en Afrique est... 04.11.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique connaît une évolution prometteuse pour que ses habitants puissent se déplacer d’un pays à l’autre sans avoir de problèmes de visa. Cela favorise la croissance économique, les échanges culturels et la coopération régionale.Il y a une semaine, le Président kenyan William Ruto a annoncé que son pays mettrait fin à l’obligation de visa pour tous les visiteurs africains d’ici 2024.Le 2 novembre, l’exemption de visa pour tous les Africains a été introduite par le Président rwandais Paul Kagame.Le Rwanda s’est joint aux Seychelles, à la Gambie et au Bénin, les seuls pays africains qui accordaient une entrée sans visa à tous les citoyens africains.Plusieurs pays africains ont également conclu des accords bilatéraux pour voyager sans visa, plus concrètement le Ghana et l'Afrique du Sud, ainsi que l'Ouganda et la République démocratique du Congo.En dépit de ces changements progressifs, force est de reconnaître que voyager en Afrique peut encore être difficile en raison des différentes exigences en matière de visa et des obstacles bureaucratiques dans certains pays.Top 10 des pays aux réglementations les plus rigoureusesL’Indice d’ouverture des visas en Afrique (Africa Visa Openness Index) indique que les choses se sont améliorées, mais que certains pays ne suivent pas cette tendance. Ces pays tardent encore à adopter des politiques favorables aux visas, ce qui rend difficile la circulation des Africains à l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire.Obtenir un visa pose le plus de problèmes en Libye, en Guinée équatoriale et au Soudan.Le top 5 des pays où les exigences de visa sont les plus rigoureuses comprend également l’Érythrée et le Soudan du Sud.L’Égypte, l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Cameroun sont les cinq autres pays du top 10.

