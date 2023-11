https://fr.sputniknews.africa/20231104/le-hezbollah-aurait-utilise-un-nouveau-type-de-missile-pour-viser-israel-1063325474.html

Le Hezbollah aurait utilisé un nouveau type de missile pour viser Israël - vidéo

Le mouvement libanais chiite Hezbollah aurait eu recours à un nouveau type de missile, qu’il n’avait pas utilisé jusqu’ici, pour frapper Israël de l'autre côté... 04.11.2023, Sputnik Afrique

Un arsenal renouvelé? Le Hezbollah, qui continue de frapper des positions israéliennes en marge des hostilités de Gaza, aurait utilisé un nouveau type de missile, rapporte Reuters citant une source libanaise proche du groupe chiite. Cet armement n’avait pas été utilisé lors des précédentes frappes.Le missile serait parti des villages libanais de Rmaych et d’Aïta ach-Chab, pour atteindre des installations israéliennes de l’autre côté de la frontière, selon l’agence de presse.De con côté, Tel Aviv a aussi annoncé avoir frappé des positions du Hezbollah ce 4 novembre. L’aviation du Tsahal a ciblé des dépôts de roquettes et des complexes militaires, soutenue par des tirs de chars et d’artillerie, a indiqué l’armée israélienne.Le Hezbollah objet de nombreuses interrogationsAlors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, beaucoup d’observateurs s’interrogent sur la position du Hezbollah, qui pourrait venir s’immiscer dans le conflit opposant Israël au Hamas. Le secrétaire général du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, a récemment jugé qu’une escalade était possible, mettant en garde Tel Aviv contre une incursion au Liban.Un essoufflement du Hamas pourrait déboucher sur une action plus directe du Hezbollah, expliquait récemment un officiel libanais au New York Times. La destruction du mouvement palestinien, objectif de guerre affiché d’Israël, pourrait ainsi entraîner une bascule du conflit vers le Liban, selon cette source.L’armée israélienne pourrait quant à elle frapper l’Iran, traditionnel soutien du Hezbollah, si le groupe chiite s’impliquait trop avant dans les hostilités, comme l’a expliqué le ministre israélien de l'Économie au Daily Mail.

