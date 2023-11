https://fr.sputniknews.africa/20231103/le-chef-du-hezbollah-libanais-lance-un-message-a-israel-et-netanyahou-1063290981.html

Le chef du Hezbollah libanais lance un message à Israël et Netanyahou

Le chef du Hezbollah libanais a indiqué que la décision de lancer l’opération Déluge d’al-Aqsa avait été à 100% palestinienne et avait visé à attirer... 03.11.2023, Sputnik Afrique

Dans sa première apparition en public depuis l’escalade du conflit israélo-palestinien le 7 octobre qui a été retransmise par la télévision libanaise, le secrétaire général du mouvement libanais chiite Hezbollah, Hassan Nasrallah, a évoqué la situation dans la région et plus particulièrement dans la bande de Gaza.Le chef du Hezbollah a déclaré que la décision d’entamer l’opération le 7 octobre avait été adoptée et initiée par les Palestiniens à 100% afin d’attirer l’attention du monde entier sur leur problème.Selon lui, les organisateurs ont gardé leur opération secrète vis-à-vis des groupes et mouvements palestiniens de l’Axe de la résistance. Ce secret absolu a garanti un succès brillant à l’opération obtenu grâce à un facteur de surprise époustouflante.20 ans de vie en état de siègeHassan Nasrallah a accusé toutes les organisations internationales d’ignorer la tragédie de la Palestine en mettant l’accent sur la passivité de l’Union européenne, de la Ligue arabe et de l’Onu.Il a rappelé que des milliers de détenus palestiniens restaient depuis de nombreuses années dans les prisons des occupants et que personne n’a levé le petit doigt.Une attaque contre le Liban serait la plus grande sottise d'IsraëlEn parlant d’Israël, le chef du Hezbollah libanais a qualifié le Premier ministre israélien et son gouvernement d’"idiots" et de "crétins".Jugeant réelle la probabilité d’une guerre de grande envergure entre le Hezbollah et Tel-Aviv, il a indiqué qu’Israël commettrait la plus grande sottise de son histoire s’il attaquait le Liban.Il a également salué les armes irakiennes et yéménites engagées dans cette bataille.

