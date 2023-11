https://fr.sputniknews.africa/20231101/le-hezbollah-libanais-entrerait-dans-le-conflit-contre-israel-a-cette-condition-1063254208.html

Le Hezbollah libanais entrerait dans le conflit contre Israël à cette condition

Une confrontation directe du mouvement libanais Hezbollah avec l’armée israélienne pourrait être envisagée si le Hamas se retrouvait "à bout de souffle", selon... 01.11.2023, Sputnik Afrique

Le mouvement libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, pourrait attaquer Israël si le Hamas finissait par se retrouver dans une situation désespérée, rapporte le New York Times en se référant à un officiel libanais.Pour l’heure, le Hezbollah semble réduire ses attaques, qui avaient monté en intensité la semaine dernière, pour éviter de déclencher une guerre plus large, a indiqué au quotidien un diplomate régional en place à Beyrouth.De l’avis du mouvement libanais qu’il a confié à ses partenaires, les forces du Hamas sont en bonne position pour le moment et n'ont pas encore besoin de l'aide du Hezbollah, a-t-il affirmé.Une éventuelle coalition contre Israël "de l'Indonésie au Maroc"?Alors que les combats ne cessent de faire rage dans la bande de Gaza, l'ex-conseiller du Pentagone Douglas Macgregor prévient qu'une coalition internationale d’envergure pourrait se former en cas d’intervention terrestre massive d’Israël.Dans cette hypothèse, "tout le monde, de l'Indonésie au Maroc, se regroupera en une alliance militaire contre Israël". Selon lui, la Turquie pourrait également adhérer à cette potentielle alliance du monde musulman contre l’État hébreu.Opérations israéliennes à GazaDans la soirée du 27 octobre, le mouvement palestinien a fait état de violents combats entre ses membres et l’armée israélienne dans la bande de Gaza.Pour sa part, Israël a assuré avoir frappé, au cours de la nuit du 27 au 28 octobre, 150 cibles souterraines dans le nord du territoire et annoncé "étendre ses opérations terrestres" dans la zone.

