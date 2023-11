La Russie répondra au transfert au Royaume-Uni de F-35 pouvant porter des armes nucléaires

"C’est le renforcement de la pression militaire sur la Russie. Si on envisage l’activité de l’Otan en général, on constate la multiplication de manœuvres qui deviennent de plus grande envergure et dont une nouvelle série sera organisée ces prochains mois. Cela fait partie de la politique de dissuasion à l’encontre de la Russie, c’est pourquoi toutes les mesures de précaution militaro-techniques indispensables seront prises", a-t-il indiqué en marge du Forum économique eurasiatique de Samarcande.