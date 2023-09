https://fr.sputniknews.africa/20230901/armes-nucleaires-us-au-royaume-uni-une-mesure-prevue-de-longue-date-sans-lien-avec-lukraine-1061779966.html

Armes nucléaires US au Royaume-Uni: une mesure prévue "de longue date" sans lien avec l’Ukraine

Présenté comme une réponse aux tensions avec la Russie, le déploiement par les États-Unis de chasseurs F-35 et d’armes nucléaires au Royaume-Uni est en fait la... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Des médias américains ont révélé que le Pentagone envisageait de replacer des bombes nucléaires américaines au Royaume-Uni après 15 ans d'absence, en débloquant 50 millions de dollars pour de nouvelles installations à sa base aérienne de Lakenheath, au nord de Londres. Ce retour se fera parallèlement au remplacement des vieux avions F-16 Falcon par de nouveaux F-35 capables de transporter des bombes nucléaires à puissance variable B61-12.Pendant la guerre froide, les États-Unis ont obtenu l’autorisation britannique de stationner des armes nucléaires dans la base en vue d’une utilisation potentielle contre les forces du Pacte de Varsovie. Les États-Unis ont également conservé des armes nucléaires dans des bases aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne de l’Ouest, en Italie et en Turquie.Divers accords permettaient aux forces aériennes locales de transporter et de déployer également des bombes nucléaires appartenant aux États-Unis. Au total, les États-Unis détenaient 480 bombes nucléaires en Europe, dont 110 à Lakenheath d’où elles ont été retirées en 2008 dans le cadre d’un retrait plus large qui comprenait le retrait des armes nucléaires de Grèce et d’Allemagne.La lieutenant-colonel à la retraite de l'US Air Force et ancienne analyste du ministère américain de la Défense, Karen Kwiatkowski, a déclaré à Sputnik que cette décision n'était pas nécessairement une réaction au conflit ukrainien en cours, mais était prévue depuis longtemps dans le cadre d’un renforcement plus large de la posture offensive de l'Otan au cours de la dernière décennie, dont le conflit ukrainien n'est qu'une conséquence.Un déploiement prévu de longue date"Je considère ce déploiement comme une 'mise à niveau' bureaucratique planifiée de longue date pour les Britanniques et l'Otan, et non comme une contribution à la situation en Ukraine, si ce n'est de manière rhétorique", a-t-elle déclaré.Selon elle, le Royaume-Uni et le reste de l'Otan constituent un "marché captif pour le complexe militaro-industriel américain", ce qui a conduit à l'adoption généralisée d'armes de qualité médiocre comme le F-35 et à la dépendance à l'égard de stratégies dépassées, y compris les confrontations nucléaires de l'ère de la guerre froide.Un message de désespoir envoyé involontairementL’analyste estime que le message autour du déploiement du F-35 au Royaume-Uni était probablement destiné à "faire monter les enjeux en Ukraine" et à envoyer un message à "la Russie – et aux BRICS également – selon lequel les États-Unis sont sérieux et capables".Cependant, le choix de la plate-forme F-35, en proie à de graves difficultés, a montré que les États-Unis ne sont en réalité ni l’un ni l’autre.

