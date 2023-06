https://fr.sputniknews.africa/20230613/les-usa-auraient-deploye-environ-150-ogives-nucleaires-dans-cinq-pays-europeens---image-1059891188.html

Les USA auraient déployé environ 150 ogives nucléaires dans cinq pays européens - image

Selon des estimations d'experts indépendants, les États-Unis ont déployé environ 150 ogives nucléaires sur des bases aériennes en Europe sans aucune annonce... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Alicia Sanders-Zakre, coordinatrice des politiques et de la recherche pour la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) a déclaré aux journalistes auprès des Nations unis que les États-Unis avaient déployé secrètement environ 150 nouvelles armes nucléaires en Europe en sus des 150 déjà officiellement placées.Selon elle, ces ogives se trouvent en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Turquie et en Italie.À ce propos, Mme Sanders-Zakre a pointé l’hypocrisie des pays européens qui appellent le monde à davantage de transparence eu égard aux armes nucléaires."Par conséquent, les questions et l'indignation feinte de Washington et de Bruxelles concernant le déploiement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie sont totalement infondées."La Russie fait ce que font les USAEn mars, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou et Minsk avaient convenu de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Il a expliqué que la déclaration du Royaume-Uni sur les livraisons à Kiev de munitions à uranium appauvri avait servi de prétexte pour cette mesure. Il a signalé que celle-ci ne violait pas les engagements internationaux, car la Russie ne transmettait pas son arsenal à la république voisine, mais "faisait ce que les États-Unis font depuis des dizaines d’années".L’ICAN est une organisation non gouvernementale fondée en 2007 en vue de contribuer à l’accomplissement du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Elle est lauréate du prix Nobel de la paix de 2017.

