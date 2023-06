https://fr.sputniknews.africa/20230601/les-usa-cessent-dinformer-moscou-sur-la-localisation-de-leurs-armes-nucleaires-1059658269.html

Les USA cessent d’informer Moscou sur la localisation de leurs armes nucléaires

Les USA cessent d’informer Moscou sur la localisation de leurs armes nucléaires

À partir du 1er juin, les États-Unis cessent de transmettre des informations à la Russie sur le statut et la localisation de leurs armes stratégiques relevant du Traité New START, a annoncé le département d'Etat américain.En février, Vladimir Poutine avait signé la loi sur la suspension par Moscou de sa participation au traité. Selon le Président russe, ce document ne porte que sur les arsenaux nucléaires de Moscou et de Washington, alors que d’autres pays membres de l’Otan, comme la France ou le Royaume-Uni, disposent aussi d’armes nucléaires.Signé en 2010, le traité New START était le dernier accord bilatéral du genre Moscou et Washington. En août 2022, la Russie avait annoncé suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l'accord, en réponse aux entraves aux inspections russes aux États-Unis.

