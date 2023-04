https://fr.sputniknews.africa/20230402/des-pilotes-de-f-35-americains-se-plaignent-detre-trompes-par-les-s-300-russes-1058381978.html

Des pilotes de F-35 américains se plaignent d’être trompés par les S-300 russes

Des pilotes de F-35 américains se plaignent d’être trompés par les S-300 russes

Des pilotes de F-35 furtifs américains envoyés pour patrouiller sur le flanc est de l’Otan ont eu affaire à un leurre de systèmes antiaériens russes S-300. "Je... 02.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-02T12:43+0200

2023-04-02T12:43+0200

2023-04-02T15:02+0200

donbass. opération russe

otan

f-35 lightning ii

s-300

reconnaissance

données

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/18/1053647695_0:273:2747:1818_1920x0_80_0_0_3a61ae450dc00cfcaf526adacf498801.jpg

Depuis le début de l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass, l’Otan considère les zones frontalières comme un terrain d’essai idéal pour le F-35 Lightning II, rapporte Air Force Times.L’objectif est de collecter autant de données électroniques que possible sur les missiles sol-air russes.Dans le cadre de cette mission, des pilotes américains envoyés patrouiller l’espace aérien à proximité de la frontière russe ont eu affaire à un leurre de systèmes antiaériens russes. Leurs jets ne parvenaient pas à identifier les S-300 dotés de moyens numériques contre la détection."Ils font la même chose que nous""Nous ne traversions pas la frontière. Nous ne tirons ni ne lâchons rien. Mais le jet est toujours en train de détecter, de collecter des informations", a-t-il ajouté.Un autre pilote, le colonel Brad Bashore, a confirmé que la frontière n’avait jamais été franchie.Aussitôt après le début de l’opération russe dans le Donbass, le département américain de la Défense avait annoncé le déploiement de 7.000 soldats supplémentaires en Europe.Le Pentagone avait repositionné en Roumanie 1.000 de ses soldats stationnés en Allemagne et avait procédé au redéploiement de près de 800 militaires dans les pays baltes et de 8 chasseurs F-35 et de 32 hélicoptères Apache, déjà présents en Europe.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, f-35 lightning ii, s-300, reconnaissance, données