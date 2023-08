https://fr.sputniknews.africa/20230809/le-su-57-russe-serait-le-meilleur-gardien-des-airs-devant-le-f-35-americain-1061211311.html

Le Su-57 russe serait le meilleur gardien des airs devant le F-35 américain

Le Su-57 russe serait le meilleur gardien des airs devant le F-35 américain

Le groupe Rostec russe a annoncé avoir encore modernisé le chasseur Su-57 engagé dans l'opération spéciale en Ukraine. Cela ouvre la voie à un choc de titans... 09.08.2023

Le chasseur polyvalent russe Sukhoi Su-57 a récemment été doté d’équipements de communication numérique embarqués de pointe. Selon le Premier ministre Michoustine, la Russie entend accélérer la livraison de ces appareils à l’armée. Sputnik établit des parallèles entre cet avion furtif de 5e génération et son homologue américain, le Lockheed Martin F-35 Lightning II.Principales caractéristiques du Su-57L'avion de combat russe de 5e génération a une faible signature radar. Il est équipé de deux moteurs, contrairement au F-35 qui en a qu’un seul, a expliqué Dmitri Drozdenko, analyste militaire et rédacteur en chef du portail Internet russe Arsenal Otetchestva (Arsenal de la Patrie).La capacité du Su-57 à atteindre une super-manœuvrabilité est son deuxième avantage le plus important, ce qui le distingue de son homologue américain. Cette agilité remarquable est rendue possible par l'incorporation de tuyères tous azimuts et est encore renforcée par un système intelligent. Ce système s'avère particulièrement précieux lors des combats rapprochés, permettant l'exécution de manœuvres inégalées.Selon lui, une innovation notable qui mérite l'attention est la technologie révolutionnaire de la "peau intelligente". Cette avancée confère à l'avion une capacité sans précédent à observer son environnement dans un spectre complet de 360 degrés. Actuellement, l'avion Su-57 fait l'objet d'essais pour le missile air-air à courte portée RVV MD-2. Celui-ci est optimisé de manière unique pour exploiter les capacités du système de "peau intelligente", ce qui lui permet d'être déployé avec une flexibilité remarquable dans différentes directions, a noté l'analyste militaire. Missions du Su-57Le Su-57, initialement baptisé PAK-FA (Prospective Aviation Complex of Frontline Aviation) et surnommé Félon par l’Otan, s'est imposé comme un avion de combat d'avant-garde de la cinquième génération, fruit de l'ingéniosité du bureau d'études russe Sukhoï. Il est conçu pour symboliser une maniabilité extraordinaire et des caractéristiques de furtivité de pointe.Ce nouveau représentant des avions Sukhoï est un digne successeur du Su-27 (code Otan "Flanker") dans les rangs des forces aérospatiales russes. Son objectif est multiple: éliminer tous les adversaires aériens, mener des frappes de précision contre des cibles terrestres et de surface, de nuit comme de jour, et pénétrer des défenses aériennes fortifiées.Au-delà de ces fonctions de combat, le Su-57 est essentiel pour assurer la surveillance aérienne à partir d'un point d'observation éloigné de la base de l'adversaire, ce qui illustre son rôle de sentinelle du ciel.Quel est l'analogue américain du Su-57?Le F-35 est une famille américaine d'avions de combat avancés conçus pour la supériorité aérienne, les missions d'attaque, la guerre électronique et les capacités de renseignement. L'avion de combat américain F-35 de cinquième génération a été conçu pour remplacer la flotte vieillissante des F-16 Fighting Falcon.Il s'agit d'un avion monoplace et monomoteur doté de caractéristiques furtives, développé par Lockheed Martin, en partenariat avec Northrop Grumman et BAE Systems. Le F-35 se décline en trois variantes, chacune conçue pour remplir des rôles de combat spécifiques : le décollage et l'atterrissage conventionnels (CTOL), le décollage court et l'atterrissage vertical (STOVL), et la variante basée sur un porte-avions (CV/CATOBAR). Il s'agit d'un avion de combat polyvalent doté d'une technologie aéronautique moderne qui lui permet de s'adapter aux missions de combat.Sukhoï Su-57 vs F-35, quelle est la supériorité?Selon M.Drozdenko, l'importance de la supermaniabilité du Su-57 se ferait sentir lors d'un scénario de combat réel, en particulier dans ce que l'on appelle communément un "dog fight". La capacité de l'avion à exécuter des manœuvres rapides et agiles devient cruciale lors d'engagements à courte portée. Par exemple, lorsqu'un adversaire se positionne derrière l'avion, le Su-57 peut rapidement le contrer en changeant rapidement de direction. De plus, la capacité de l'avion à exécuter des manœuvres inversées en quelques secondes, environ trois ou quatre, présente un avantage substantiel. En revanche, le F-35, par exemple, met environ 20 secondes pour effectuer la même action. Cette différence peut être déterminante pour l'issue d'un engagement. La réaction rapide du Su-57 pourrait permettre d'éviter un missile ennemi pendant l'exécution de ces manœuvres agiles, contrairement au F-35, qui pourrait rester vulnérable pendant son processus de manœuvre plus long.Le Su-57 a-t-il été utilisé au combat?Lors d'une interview accordée en août 2022 à une chaîne de télévision russe, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait l'éloge des chasseurs Su-57 pour leurs performances exceptionnelles au combat en Ukraine.

