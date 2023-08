Ce missile air-air russe devance les analogues occidentaux d’une dizaine d’années

https://fr.sputniknews.africa/20230806/ce-missile-air-air-russe-devance-les-analogues-occidentaux-dune-dizaine-dannees-1061114156.html

La société russe Vympel, connue pour sa production de missiles air-air, a annoncé avoir développé un missile de cinquième génération, le RVV-MD2, dont les caractéristiques sont largement supérieures à celles des missiles similaires américains.Développé dans des délais recordIls ont précisé que le développement et les essais du missile avaient été réalisés dans des délais record et qu’il serait bientôt mis en service.Selon les spécialistes, le RVV-MD2 sera installé dans des compartiments à l’intérieur du fuselage.Le rédacteur en chef de la revue Viktor Mourakhovski a expliqué à Sputnik que le RVV-MD2 était le premier missile de courte portée à utiliser le système de commande à inertie, destiné à le contrôler et le stabiliser pendant le vol autonome.Un missile résistant aux mesures électroniquesIl a ajouté que le missile était doté d’un système de correction radio permettant de préciser la situation de la cible depuis l’avion et d’augmenter la probabilité d’impact sur les aéronefs ennemis.Selon le rédacteur en chef, un autre avantage du nouveau missile consiste dans sa tête chercheuse infrarouge à deux bandes résistante aux contre-mesures électroniques.Une fois tiré, il possède également la capacité de faire un demi-tour et d’attaquer un avion se trouvant derrière le Su-57.

