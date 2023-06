https://fr.sputniknews.africa/20230613/moscou-explique-quelle-defense-antiaerienne-est-capable-dintercepter-les-missiles-hypersoniques-1059880946.html

Moscou explique quelle défense antiaérienne est capable d’intercepter les missiles hypersoniques

En amont du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre russe de l'Industrie et du Commerce a évalué les capacités de l’aviation militaire russe. Selon Denis Mantourov, dans ce domaine, la Russie dépasse actuellement ses concurrents en termes de qualité et de quantité.La Russie a créé un certain nombre des systèmes de défense aérienne les plus récents qui surpassent leurs homologues étrangers. Par exemple, les systèmes de défense aérienne/antimissile à longue portée S-400 et S-500 ou encore les systèmes S-350 Vitiaz, Bouk-M3, Tor-M2 et Pantsir-S.Missiles hypersoniques sur le champ de batailleLa Russie est aujourd'hui le seul pays au monde possédant des missiles hypersoniques, dont les Kinjal portés par des avions, et les missiles de navire Zircon. Le premier d’entre eux a été de multiples fois utilisé dans le cadre de l’opération spéciale contre des installations militaires ukrainiennes. L’armée russe en a également eu recours pour détruire un système de défense aérienne américain Patriot à Kiev.

