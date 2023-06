https://fr.sputniknews.africa/20230611/un-ministre-russe-a-failli-etre-vise-par-une-frappe-de-storm-shadow-1059855022.html

Le vice-Premier ministre russe évite une frappe de Storm Shadow dans la région de Kherson

Lors de sa visite dans la région de Kherson touchée par une violente inondation suite à la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka, le ministre russe de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov a évité de justesse une frappe de missile Storm Shadow.Une source au sein du ministère a confirmé à Sputnik les informations relatées par plusieurs chaînes Telegram selon lesquelles le vice-Premier ministre venait de quitter un bâtiment qui avait ensuite été frappé par un missile lancé par les forces ukrainiennes.Des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow avaient été livrés à l'Ukraine en mai dernier par Londres. Développés conjointement par le Royaume-Uni et la France, ils ont une portée supérieure à 250 km et sont dotés de capacités furtives.Moscou avait pour sa part promis "une réponse adéquate" de la part de ses militaires suite à la livraison de missiles.

