Kiev reçoit des missiles de croisière à longue portée britanniques, la Russie réagit

Kiev reçoit des missiles de croisière à longue portée britanniques, la Russie réagit

Le ministre britannique de la Défense a confirmé l’information de la chaîne de télévision CNN sur la livraison à l’Ukraine de missiles de croisière de longue... 11.05.2023, Sputnik Afrique

CNN a annoncé ce jeudi 11 mai en se référant à plusieurs hauts responsables occidentaux que le Royaume-Uni avait fourni à l'Ukraine plusieurs missiles de croisière Storm Shadow.Selon la chaîne de télévision, ces missiles de longue portée donneront aux forces ukrainiennes une nouvelle capacité de frappe avant une contre-offensive très attendue.Un autre responsable occidental a précisé à CNN que le Royaume-Uni avait reçu des assurances du gouvernement ukrainien que ces missiles ne seraient utilisés que sur le territoire souverain ukrainien et non à l'intérieur de la Russie. Kiev persiste cependant à considérer la Crimée comme territoire souverain ukrainien, la décrivant comme "illégalement annexée".La Défense britannique confirmeLa livraison a été confirmée par le ministre britannique de la Défense Ben Wallace qui a déclaré à la Chambre des communes que les missiles "entraient" ou étaient déjà entre les mains des Ukrainiens.Moscou promet une réponseLe porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a exprimé la condamnation par Moscou de l’octroi à Kiev de missiles à longue portée.Le Storm Shadow est un missile de croisière à longue portée doté de capacités furtives, développé conjointement par le Royaume-Uni et la France. Il est généralement lancé depuis les airs et a une portée supérieure à 250 km. Sa portée est donc inférieure à celle des missiles américains ATACMS (environ 300 kilomètres) réclamés depuis longtemps par Kiev."Tire et oublie"Selon MBDA Missile Systems, la société européenne qui fabrique le missile, le Storm Shadow est une "arme de frappe en profondeur" capable "d'être utilisée jour et nuit par tous les temps", qui dispose d'un système de navigation avancé pour assurer la précision. Après le lancement ce missile de type "tire et oublie" descend à une altitude proche du terrain pour éviter d'être détectée. Selon MBDA, à l'approche de la cible, son chercheur infrarouge embarqué fait correspondre l'image cible avec l'image stockée pour assurer une frappe de précision et un minimum de dommages collatéraux.

