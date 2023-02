https://fr.sputniknews.africa/20230210/missiles-longue-portee-contre-la-crimee-londres-joue-avec-le-feu-1057885292.html

Missiles longue portée contre la Crimée: Londres joue avec le feu

Le Royaume-Uni s’apprête à livrer des missiles longue portée à l’Ukraine, avec lesquels Kiev compte frapper la Crimée, rapporte le Times. La Russie met en... 10.02.2023, Sputnik Afrique

L’Occident continue sa surenchère dans la livraison d’armes à l’Ukraine. Après les chars et en attendant peut-être les chasseurs, voici que le Royaume-Uni va livrer des missiles longue portée à Kiev, rapporte le Times.Des missiles antinavires Harpoon et antiaériens Storm Shadows sont en effet sur les tablettes de Kiev. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a discuté de possibles livraisons avec le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 8 février.Kiev compte bien utiliser ces armements en Crimée, affirme le Times, citant des sources au sein du ministère ukrainien de la Défense. Crédible, puisque les Hapoon disposent d’une portée de 240 kilomètres, alors que les Storm Shadows peuvent frapper des cibles jusqu’à 560 kilomètres. Les versions modifiées pour l’exportation ont cependant des portées plus courtes."Ça pourrait mal finir"Des frappes sur la Crimée avec un armement britannique pourraient mettre Londres dans la panade, estiment cependant certains, côté russe. Cela signerait la participation directe du Royaume-Uni et de l’Otan au conflit, a ainsi déclaré à Sputnik Sergueï Tsékov, sénateur de Crimée.Le responsable ajoute que Moscou a de quoi contrecarrer et contrer une offensive en Crimée.La Russie a plusieurs fois affirmé que tous les armements fournis par l’Occident à l’Ukraine deviendraient des cibles légitimes pour les forces russes. La même logique sera appliquée aux équipements visant la Crimée, a récemment déclaré Alexeï Polichtchouk, directeur d’un département au ministère russe des Affaires étrangères.Après avoir réclamé et reçu des chars des États-Unis et des pays européens, l’Ukraine a désormais jeté son dévolu sur les missiles longue portée et les avions. Des demandes qui crispent cependant, particulièrement au Royaume-Uni. Si Rishi Sunak s’est dit ouvert à la livraison de chasseurs, certains membres de son gouvernement semblent grincer des dents.

