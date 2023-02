https://fr.sputniknews.africa/20230209/nous-navons-pas-de-ptains-de-jets-a-donner-pas-dunanimite-a-londres-a-la-demande-de-zelensky-1057874231.html

"Nous n'avons pas de p*tains de jets à donner!": pas d’unanimité à Londres à la demande de Zelensky

L’exigence de Volodymyr Zelensky de fournir à Kiev des avions de combat, répétée à plusieurs reprises, rend certains membres du gouvernement britannique... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Alors que le Président ukrainien exige des avions militaires de l’Occident, le Royaume-Uni reste indécis, même après la visite du dirigeant à Londres, le 8 février.Au lendemain de la demande de Zelensky de donner "des ailes pour la liberté", le ministre britannique de la Défense a déclaré que son pays ne fournirait pas de chasseurs "dans un avenir proche", indique la BBC.De son côté, le Premier ministre Rishi Sunak a affirmé que des livraisons d'avions de combat n'étaient pas exclues. "Quand il s'agit d'apporter une assistance militaire à l'Ukraine, rien n'est impossible", a indiqué le chef du gouvernement britannique. Il a chargé le ministre de la Défense d'analyser leur possibilité d’envoyer des avions de combat à Kiev.En effet, l’idée de dépenser des centaines de millions de livres sterling supplémentaires et de passer des mois voire des années à former des militaires ukrainiens laisse certains membres du gouvernement britannique sceptiques, rapporte le quotidien Inews.Par ailleurs, "le Royaume-Uni possède un nombre important de Typhoons et de F-35", a déclaré le 9 février le porte-parole du Premier ministre. "Bien sûr, nous ne ferions jamais rien qui mettrait en danger la sécurité du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.D’après Inews, la Royal Air Force (RAF) dispose de plus de 130 chasseurs Typhoon dont environ une trentaine devrait être mis hors service en 2025. Ceux-ci seraient potentiellement les meilleurs candidats à l’envoi, suggère Inews.Pas d’unanimité au sein de l’OccidentÀ peine Washington et Berlin s’étaient-ils entendus sur la livraison de chars lourds Abrams et Leopard que Kiev a commencé à réclamer des avions. Joe Biden avait initialement exclu cette option mais les médias américains tablent sur son prochain feu vert.De son côté, Emmanuel Macron a déclaré que rien n'était "interdit par principe". En revanche, la Belgique a refusé cette demande le 9 février, déclarant qu’elle avait besoin d’avions "elle-même". Le jour même, le Président ukrainien a fait un discours au Conseil européen à Bruxelles pour réclamer une nouvelle fois de nouveaux armements dont "des avions modernes" et des missiles à longue portée.

