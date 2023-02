Les chars occidentaux pourraient ne pas atteindre le front ukrainien, en voilà la raison

https://fr.sputniknews.africa/20230206/les-chars-occidentaux-pourraient-ne-pas-atteindre-le-front-ukrainien-en-voila-la-raison-1057843929.html

Les blindés lourds promis à Kiev par l'Occident risqueraient de ne pas atteindre le front. Des problèmes logistiques seraient la cause, selon le journal... 06.02.2023

Il est fort probable que les chars livrés par les pays occidentaux aux forces de Kiev aient des difficultés à rejoindre le front en Ukraine, à cause de pépins logistiques probables, relate le journal tchèque Lidovky.L'article souligne que ce problème de logistique ne s’est pas encore posé depuis le début du conflit ukrainien.En plus de ces difficultés, certains chars promis à Kiev sont trop complexes à entretenir. Une bataille logistiqueSelon le journal, la livraison des blindés occidentaux va entraîner une autre "bataille", cette fois-ci logistique, en vue d’assurer l’approvisionnement des troupes de Kiev en munitions, carburant et pièces de rechange.Le 25 janvier, le gouvernement allemand, suite à la pression des alliés de l'Otan, avait annoncé qu'il enverrait des chars Leopard 2 à l'Ukraine et autoriserait la fourniture de chars allemands à d'autres pays qui en possèdent. L'Allemagne prévoit dans un premier temps de fournir 14 Leopard 2 type A6. Les États-Unis ont également annoncé l'envoi en Ukraine de 31 Abrams. Dans le même temps, la Maison Blanche a déclaré que la livraison de ces chars américains prendrait "de nombreux mois". Moscou avait déclaré dès 2022 que les pays de l'Otan "jouaient avec le feu" en fournissant des armes à un autre État.

