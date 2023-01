https://fr.sputniknews.africa/20230125/lallemagne-donne-son-feu-vert-a-la-fourniture-de-14-chars-leopard-2-a-lukraine--1057705973.html

L'Allemagne donne le feu vert à la fourniture de 14 chars Leopard 2 à l'Ukraine

Après un long suspense, le gouvernement allemand a annoncé qu'il fournirait à l'Ukraine 14 chars Leopard 2. Berlin a également autorisé d’autres pays à... 25.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-25T11:43+0100

2023-01-25T11:43+0100

2023-01-25T12:26+0100

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103391/44/1033914455_0:23:3696:2102_1920x0_80_0_0_6aeedadda6a686a11f9cd746c930b65d.jpg

À l’issue d’intenses négociations, l’Allemagne a décidé d’envoyer des chars Leopard 2 à l’Ukraine.Le chancelier Olaf Scholtz a également annoncé que son gouvernement avait autorisé d’autres pays à réexporter leurs chars Leopard 2.Côté allemand, il s’agit de 14 blindés des réserves de la Bundeswehr.Outre les chars et la formation de militaires, le paquet d’aide allemand à l’Ukraine comprendra des munitions, l’entretien technique des systèmes et un support logistique.L'Allemagne délivrera les permis de transfert aux pays qui souhaitent livrer rapidement des chars tirés de leurs stocks.Londres se réjouitLe Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est félicité ce mercredi 25 janvier de la "bonne décision" de l’Allemagne de livrer des blindés à Kiev."Aux côtés des Challenger 2 [les tanks promis récemment par Londres, ndlr], ils renforceront la capacité défensive de l’Ukraine."Varsovie et Paris ont également salué la décision de Berlin.

