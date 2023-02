https://fr.sputniknews.africa/20230205/les-chars-abrams-sont-trop-complexes-a-entretenir-pour-kiev-selon-le-financial-times-1057829051.html

Les chars Abrams sont trop complexes à entretenir pour Kiev, selon le Financial Times

Les chars Abrams sont trop complexes à entretenir pour Kiev, selon le Financial Times

Washington a sans doute fait une erreur en livrant à l’Ukraine des chars Abrams trop compliqués à entretenir, soutient le Financial Times. 05.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-05T21:07+0100

2023-02-05T21:07+0100

2023-02-05T21:07+0100

donbass. opération russe

international

char

abrams m1

véhicules blindés

carburant

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103430/44/1034304477_0:140:4341:2582_1920x0_80_0_0_4bfbbb4170e6f202e56c011eeab95d3a.jpg

Les États-Unis ont-ils fait un cadeau empoisonné à Kiev en lui fournissant des chars Abrams? C’est en tout cas l’hypothèse que soulève le Financial Times, qui souligne que les blindés livrés sont loin d’être facile à entretenir.Déjà à l’œuvre pendant la guerre du Golfe, les M1 Abrams avaient alors donné du fil à retordre aux tankistes, qui devaient constamment enlever le sable du moteur à turbine, rapporte le quotidien. Ce même moteur pourrait désormais posait quelques soucis aux forces ukrainiennes, car il ne fonctionne pas au diesel, comme le moteur du Leopard allemand, mais bien au kérosène comme les avions.Un moteur difficile à dompter, qui demandera une formation plus longue que pour les Leopards aux soldats ukrainiens. Ceux-ci sont en effet habitués aux moteurs diesel, qui dominent dans leur flotte de chars, issus souvent de l’époque soviétique.Pas forcément ce que réclamaient les forces ukrainiennes, qui ont besoin de blindés efficaces ne nécessitant pas un entretien aussi lourd. Certains pays n’ont pas besoin d’une "Cadillac de la défense", mais seulement d’armements "suffisamment bons" pour être déployés sans tracas, souligne ainsi le Financial Times.Carburant et pièces de rechangeOutre sa complexité, le moteur à turbine des Abrams nécessite donc un approvisionnement en kérosène, avec son réservoir d’une contenance de 500 gallons (près de 1.900 litres). Un carburant bien plus difficile à trouver que du simple diesel.Enfin, les réparations sur les Abrams nécessiteront un apport régulier de pièces de rechange. Or, le réseau d’approvisionnements se trouve aux États-Unis, bien plus loin que pour les pièces de rechange des Leopards, rappelle le Financial Times.Le 25 janvier, les États-Unis avaient pris la décision de livrer une trentaine de chars Abrams à l’Ukraine. L’Allemagne avait suivi, annonçant l’envoi de chars Leopards.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, char, abrams m1, véhicules blindés, carburant, ukraine