Ce qu'il faut savoir sur le char Leopard 2 avant sa livraison en Ukraine

Ce qu’il faut savoir sur le char Leopard 2 avant sa livraison en Ukraine

Berlin vient d'annoncer la fourniture des Leopard 2, son char de combat principal, à Kiev.

Des Leopard comprenant des modifications différentes sont en service dans 16 pays étrangers.Le développement du Leopard 2, char de combat principal en Allemagne, a commencé en 1970 suite à l’abandon du projet germano-américain MBT-70. Plusieurs technologies et éléments techniques de pointe ont été cependant empruntés à ce projet.En 1972-1974, la société Krauss-Maffei a créé les premiers prototypes du Leopard 2.En 1977, la Bundeswehr a commandé 1.800 chars pour compléter et remplacer les blindés obsolètes. Les 30 premiers Leopard 2 ont été fabriqués en 1979 pour être aussitôt mis en service dans l’armée allemande.Le blindé a une architecture classique allemande avec le moteur à l’arrière, la tourelle au centre et les commandes dans la partie avant.La protection principale est concentrée dans la partie avant, fortement inclinée, ce qui augmente la probabilité de ricochet. Le blindage composite réactif utilise la technologie Chobham.Le Leopard 2 a une configuration classique d’équipage à quatre hommes avec pilote en châssis.Armement et conduite de tirLe char est armé d’un canon lisse de 120 mm Rheinmetall RH-M-120. 15 munitions sur ses 42 sont disposées dans la tourelle, prêtes au tir. Les 27 autres sont rangées dans un râtelier placé à gauche du pilote. Le Leopard 2 utilise normalement deux types de munitions: les APFSDS-T perforants et les HEAT-MP-T à charge creuse.Sa mitrailleuse coaxiale est montée à gauche de l’armement principal. Une mitrailleuse additionnelle est placée devant la trappe du chargeur.Le char est doté d’un viseur EMES-15 qui intègre un télémètre laser et une caméra thermique, le tout conçu par Zeiss Eltro Optronic.Caractéristiques

