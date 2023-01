https://fr.sputniknews.africa/20230125/les-livraisons-de-chars-a-lukraine-ne-changeront-pas-le-cours-de-la-guerre-selon-un-grade-francais-1057710038.html

Les livraisons de chars à l'Ukraine ne changeront pas le cours de la guerre, selon un gradé français

Les livraisons de chars à l’Ukraine ne changeront pas le cours de la guerre, selon un gradé français

25.01.2023

Alors que l’Allemagne vient de donner son feu vert à la livraison de chars Leopard à l’Ukraine, cette nouvelle aide ne devrait pas changer fondamentalement la donne, a déclaré à Sputnik le général de brigade aérienne Jean-Vincent Brisset. Au-delà des quatorze chars promis pour l’heure par Berlin, il faudrait des centaines de blindés pour couvrir plus amplement le front. D’importantes livraisons auxquelles ne consentiront peut-être pas les Européens.Les délais de livraison et la manière dont le matériel sera utilisé par les forces ukrainiennes rentrent par ailleurs en compte, ajoute celui qui est aussi chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).Tensions révélatricesLes atermoiements allemands autour des livraisons sont aussi symptomatiques des tensions qui règnent entre Européens sur le dossier ukrainien. Les opinions publiques sont de plus en plus déchirées sur le soutien à apporter à Kiev, explique Jean-Vincent Brisset.Les États-Unis pourraient en outre tirer profit des largesses des pays de l’UE, en leur vendant leurs chars Abrams pour pallier les carences apparues dans les arsenaux européens, ajoute le gradé.Les chars Leopard 2 sont capables de faire de l’ombre aux Challenger britanniques et aux Leclerc français, mais il présente également certaines lacunes, affirme pour sa part à Sputnik le lieutenant-général à la retraite Ioannis Baltzois. Les forces ukrainiennes auront par ailleurs besoin d’une formation approfondie et d’une base technique pour assurer l’entretien du matériel, ajoute-t-il.

