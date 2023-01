https://fr.sputniknews.africa/20230125/le-projet-de-livraison-de-chars-abrams-a-kiev-est-rate-technologiquement-selon-le-kremlin-1057705145.html

Le projet de livraison de chars Abrams à Kiev est raté, selon le Kremlin

Le projet de livraison de chars Abrams à Kiev est raté, selon le Kremlin

Les déclarations de l'Allemagne et des États-Unis sur la possible livraison de chars Abrams à l'Ukraine ne correspondent pas, estime le porte-parole du Kremlin... 25.01.2023, Sputnik Afrique

Des contradictions ressortent des fuites d'informations sur la possible livraison de chars Abrams à l'Ukraine, a pointé le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.Citant des responsables américains, le Washington Post avait plus tôt relaté que la livraison de 30 à 50 véhicules à l'Ukraine pourrait traîner sur de longs mois, voire des années. La chaîne ABC a également évoqué le délai d'un an.Un échec "sur le plan technologique"Le projet de fourniture de chars Abrams à l'Ukraine est un échec sur le plan technologique, a jugé le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.Il a expliqué qu'ils "brûleront de la même manière que tous les autres".La livraison des chars Abrams est une une garantie pour BerlinLa semaine dernière, le quotidien Suddeutsche Zeitung a fait savoir que l’Allemagne fournirait des chars Leopard à l’Ukraine à condition que les États-Unis lui livrent des blindés Abrams M1. Mais Washington refusait ce transfert en raison du coût important de leur exploitation et maintenance, selon une source du Pentagone, citée par Sky News Arabia.Or, ce 25 janvier, l'Allemagne a finalement tranché la question. Elle a décidé d'envoyer 14 chars Leopard 2 à Kiev.

