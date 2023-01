https://fr.sputniknews.africa/20230122/lallemagne-pourrait-livrer-a-lukraine-des-chars-dentrainement-1057670055.html

L’Allemagne pourrait livrer à l’Ukraine des chars d’entraînement

L’Allemagne pourrait livrer à l’Ukraine des chars d’entraînement

Selon le Spiegel, l’Allemagne étudie l’éventuel transfert de modèles de chars de combat Leopard 2 destinés à des entraînements militaires. Ces véhicules... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T10:56+0100

2023-01-22T10:56+0100

2023-01-22T10:56+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

char

allemagne

états-unis

challenger 2

leopard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/16/1057669905_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_2148e3a6b1133c4b3e633eb42b4a6a6d.jpg

Berlin pourrait livrer à Kiev des chars modernes Leopard 2 utilisés pour des entraînements militaires, rapporte le Spiegel. Il s’agit de 19 unités de Leopard 2A5 qui servent normalement à simuler les chars ennemis lors des manœuvres.Elles font partie d’une liste de différents modèles susceptibles d’être transmis à l’Ukraine, sans porter atteinte aux capacités allemandes de défense.Ce document du ministère de la Défense a été créé à l’été dernier, précise le quotidien qui en a pris connaissance.Au total, la Bundeswehr possède 312 chars Leopard 2 de différentes séries, dont 99 font l’objet de travaux de réparation, et un a été mis au rebut. Parmi les 212 unités qui restent, figurent divers modèles: 2A5, 2A6, 2A7 et 2A7V.Pas de décisionSous la pression de Kiev et de certains pays occidentaux, Berlin n’a cependant pas donné son aval à la livraison de ses chars. Il n’a non plus autorisé les autres pays à les réexporter. Le nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré auprès de Bild am Sonntag entretenir un dialogue étroit avec ses collègues internationaux, dont américains, à ce sujet.Selon le quotidien Suddeutsche Zeitung, l’Allemagne fournira des chars à l’Ukraine à condition que les États-Unis lui livrent des chars de combats Abrams M1. Mais Washington refuse ce transfert en raison du coût important de leur exploitation et maintenance, selon une source du Pentagone, citée par Sky News Arabia.Malgré les demandes répétées de l'Ukraine, la cinquantaine de pays représentés à la base américaine de Ramstein, en Allemagne, ne se sont pas entendu le 20 janvier sur l'envoi de chars lourds à Kiev, à l’exception des Challenger 2 britanniques.

russie

ukraine

allemagne

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, char, allemagne, états-unis, challenger 2, leopard