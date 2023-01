https://fr.sputniknews.africa/20230125/lukraine-recevra-des-chars-abrams-annonce-la-maison-blanche-1057709942.html

L'Ukraine recevra des chars US Abrams

L'Ukraine recevra des chars US Abrams

La Présidence américaine a annoncé ce mercredi 25 janvier que Washington livrera à Kiev une trentaine de chars de combat de deuxième génération M1 Abrams. Plus... 25.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-25T18:02+0100

2023-01-25T18:02+0100

2023-01-25T18:39+0100

donbass. opération russe

abrams m1

états-unis

ukraine

Les États-Unis remettront à l'armée ukrainienne 31 chars M1 Abrams, a déclaré un porte-parole de l'administration américaine.Selon lui, les Ukrainiens "recevront des centaines de véhicules blindés et de chars pour répondre aux besoins opérationnels à court terme". Cette assistance doit aider Kiev à reprendre le contrôle de "tous ses territoires", a-t-il fait valoir.Pour sa part, le Président Joe Biden a confirmé l'envoi de chars, tout en soulignant que ce geste s'inscrivait dans le cadre "de l'engagement de pays à travers le monde" et ne constituait pas une "menace offensive contre la Russie". Il a en plus annoncé que Washington procédéra à l'entraînement des militaires ukrainiens "dans les plus brefs délais".Le Pentagone a ensuite indiqué que le montant total de ce nouveau lot d'assistance militaire s'élevait à 400 millions de dollars.Plus tôt dans la journée, l'Allemagne a donné son aval à l'envoi de chars lourds Leopard 2 à l'Ukraine après des semaines d'hésitations.

2023

