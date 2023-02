https://fr.sputniknews.africa/20230201/moscou-livrer-des-chasseurs-francais-a-zelensky-ne-fait-quaccroitre-son-appetit-insatiable-1057796780.html

Moscou: livrer des chasseurs français à Zelensky ne fait qu’accroître son "appétit insatiable"

Si pour Paris l’envoi d’avions de combat en Ukraine n’est pas "tabou", pour Moscou cela mène à une escalade du conflit car pousse le Président Zelensky à... 01.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-01T18:09+0100

2023-02-01T18:09+0100

2023-02-01T18:40+0100

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a trouvé "absurde" les déclarations de Paris sur l’éventuel envoi de chasseurs à Kiev.D’après elle, les frappes contre des hôpitaux et les massacres de civils dans le Donbass sont le résultat des livraisons d’armes occidentales à Kiev.Des armes françaises pour KievUne fois que Washington et Berlin se sont entendus sur la livraison de chars lourds Abrams et Leopard à Berlin, Kiev a commencé à demander une assistance sous forme d'avions et de missiles. Paris, lui, n’a pas tardé à réagir à cette demande.Ainsi, s’exprimant le 30 janvier à La Haye sur la possibilité d’envoyer à Kiev des chasseurs, Emmanuel Macron a déclaré que rien n'était "interdit par principe". Le Président français a d’ailleurs évoqué plusieurs conditions: Kiev doit formuler une demande, la décision ne doit pas être "escalatoire" et ne doit pas affaiblir l'armée française, enfin il n'est pas question de "toucher le sol russe".Par la suite, après une réunion avec son homologue ukrainien, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré que l’envoi d’avions de combat français en Ukraine n’était "pas tabou". Il a en outre annoncé l’intention de la France d’envoyer en l'Ukraine 12 nouveaux canons Caesar.

