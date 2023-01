https://fr.sputniknews.africa/20230130/par-principe-rien-nest-interdit-macron-sur-la-livraison-davions-de-combat-a-lukraine-1057760801.html

"Par principe, rien n'est interdit": Macron sur la livraison d'avions de combat à l'Ukraine

Le Président français n'exclut pas que son pays puisse livrer des avions de combat à l'armée ukrainienne. Il a fait une déclaration en ce sens à La Haye. 30.01.2023, Sputnik Afrique

"Rien n'est interdit par principe", a déclaré ce lundi 30 janvier Emmanuel Macron, interrogé à La Haye sur un éventuel envoi de chasseurs à l'Ukraine.Cependant Paris pourrait l'envisager seulement après "une demande formulée par Kiev, et à condition que cette décision "ne soit pas escalatoire" et "n'affaiblisse pas l'armée française".De plus, il n'est pas question de " toucher le sol russe"."Nous regarderons au cas par cas", a noté M.Macron.

