https://fr.sputniknews.africa/20230126/apres-les-chars-zelensky-reclame-des-avions-de-combat-1057716265.html

Après les chars, Zelensky réclame des avions de combat

Après les chars, Zelensky réclame des avions de combat

L’appétit vient en mangeant. La livraison de chars lourds par les Occidentaux à peine obtenue, le Président ukrainien s’est mis à quémander à l’Otan des... 26.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-26T08:17+0100

2023-01-26T08:17+0100

2023-01-26T08:17+0100

donbass. opération russe

international

ukraine

volodymyr zelensky

otan

avions

missiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104049/83/1040498395_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_9df29da749a30f0e1b93ab831072bdd2.jpg

Après que Washington et Berlin ont donné le feu vert à l’envoi de chars à Kiev, le Président ukrainien réclame des avions de combat et des missiles de longue portée.Le conseiller du ministre ukrainien de la Défense Iouri Sak a fait savoir que Kiev voudrait obtenir des avions de chasse."Si nous les recevons, nos avantages sur le champ de bataille seront tout à fait immenses… Ce ne sont pas simplement des F-16: des avions de quatrième génération c’est ce qu’il nous faut", a-t-il indiqué à Reuters.Scholz exclut les avions et les soldatsMercredi 25 janvier, le gouvernement allemand a annoncé sa décision de livrer à l’Ukraine 14 chars Leopard 2. Cette décision prise suite à d’intenses négociations porte également sur l’autorisation pour d’autres pays de réexporter ces blindés.Le chancelier Olaf Scholz a cependant déclaré aux députés du Bundestag que l’Allemagne n’enverrait des avions de combat et des soldats en Ukraine "ni maintenant ni dans l’avenir".Dans le sillage de Berlin, Washington a révélé son intention de livrer à l’Ukraine 31 chars M1 Abrams.Selon un porte-parole de l’administration américaine, les Ukrainiens "recevront des centaines de véhicules blindés et de chars pour répondre aux besoins opérationnels à court terme". Cette assistance doit aider Kiev à reprendre le contrôle de "tous ses territoires".Au tour de l’arsenal nucléaire?Le chef de file des Patriotes (LP) Florian Philippot qui avait déjà qualifié de pure folie l’éventuel envoi de chars lourds français à l’Ukraine, s’est exprimé sur les exigences du Président ukrainien."À l’instant, Zelensky ‘réclame des avions de chasse et des missiles de longue portée aux Occidentaux’. Puis notre arsenal nucléaire c’est ça?!"M.Philippot voudrait savoir jusqu’où "on va suivre ce fou"."Jusqu’à la guerre mondiale nucléaire?!"Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a parlé de "l’absurdité" de l’idée d’envoyer des chars à l’Ukraine.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, volodymyr zelensky, otan, avions, missiles